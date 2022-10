Mopar al SEMA Show Las Vegas, l'evento dedicato al tuning

Stellantis parteciperà con il brand Mopar alla edizione 2022 del SEMA Show (Specialty Equipment Market Association) che si svolgerà a Las Vegas dal primo al 4 novembre. La tradizionale presenza di Mopar - che esporrà veicoli personalizzati e le ultime novità nell'ambito delle parti e degli accessori per auto ad alte prestazioni e in generale del tuning - assume quest'anno un valore particolare dato che Mopar festeggia ricorre l'85mo anniversario dalla sua creazione.

Mopar ha lasciato il segno negli Anni '60 durante l'era delle muscle car con componenti ad alte prestazioni per migliorare la velocità e la maneggevolezza sia per l'uso su strada che nelle corse. Successivamente, Mopar si è ampliata per includere il servizio tecnico e l'assistenza clienti e oggi integra servizi, parti e operazioni di assistenza clienti al fine di migliorare i servizi a clienti e rivenditori in tutto il mondo.

Tre bozzetti anticipano le auto 'moparizzate' che potranno essere ammirate nella South Hall del Las Vegas Convention Center lasciano intendere che fra le novità ci saranno una Jeep 4xe, un pick-up Ram ad alte prestazioni e un altro light truck allestito per il tempo libero.