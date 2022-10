Mini reintroduce negli Usa cambio meccanico sulle sportive

In controtendenza con i trend attuali che, anche in Europa, vedono uscire dai listini sempre più spesso le trasmissioni manuali in favore di quelle automatiche, la Mini ha deciso di reintrodurre negli Stati Uniti il cambio meccanico per le versioni più sportive del modello tre porte. Da novembre, infatti, la Cooper da 134 Cv, la Cooper S da 189 Cv e la John Cooper Works da 228 Cv potranno essere nuovamente ordinate presso i rivenditori locali anche con il manuale a 6 marce. Si tratta di unità di impostazione tradizionale, studiate per esaltare l'erogazione del tre cilindri a benzina a iniezione diretta di 1,5 litri che equipaggia la Cooper e del quattro cilindri di 2,0 litri montato con due differenti potenze sulle più pepate della gamma. Una scelta che incrementa il piacere di guida della compatta britannica e che, sottolineano da Mini Usa, sarà accolta come "una notizia eccellente dagli appassionati che amano il divertimento di cambiare da soli le marce".