Bmw: upgrade gratuiti over-the-air per 3,8 milioni di auto

Da qualche giorno è disponibile l'ultimo aggiornamento software (da remoto) offerto gratuitamente per tutti i veicoli Bmw con sistema operativo 8.0.

Un nuovo aggiornamento software remoto per i veicoli con il Bmw Operating System 7 sarà invece disponibile a breve.

Gli aggiornamenti, che sono disponibili in modalità over-the-air, interessano circa 3,8 milioni di veicoli Bmw su scala globale. Gli aggiornamenti gratuiti comprendono sia miglioramenti che estensioni all'infotainment, al sistema di guida, ai sistemi di assistenza Adas, alle funzioni di comfort e sicurezza.

Tra gli elementi principali dell'aggiornamento software 07-22, miglioramenti al percorso di ricarica per i modelli Bmw iX e i4, fabbricati prima di luglio. Nuove capacità e maggiore espressione visiva per il Bmw Intelligent Personal Assistant, l'integrazione di Amazon Alexa, integrazione in auto del ConnectedDrive Store per l'aggiunta di funzioni in un secondo momento.

Miglioramenti anche al Bmw ID e My Bmw App con funzione di avviso di uscita, per una maggiore sicurezza quando si lascia il veicolo, e avviso di collisione anteriore con intervento frenante, che aiuta a prevenire le collisioni, per i modelli iX e Serie 2 Active Tourer prodotti prima di luglio.