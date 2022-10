Stellantis: nuovo centro software a Bengaluru, in India

Stellantis ha inaugurato oggi un nuovo centro software a Bengaluru, Karnataka, India. Il nuovo centro si focalizzerà sullo sviluppo di software e innovazioni tecnologiche cruciali per il progresso delle automobili e della mobilità. Il nuovo sito, secondo centro di innovazione globale dell'azienda nel Paese, si estende su 4.600 metri quadrati e servirà come centro di sviluppo principale per Stla SmartCockpit, una delle tre piattaforme tecnologiche fondamentali per la strategia di trasformazione digitale dell'azienda, disponibile a partire dal 2024 sulle quattro piattaforme di veicoli Stla. Inoltre, il centro di Bengaluru svolgerà un ruolo cruciale nello sviluppo delle tecnologie AI e Adas per Stla AutoDrive. Inoltre, il Team di sviluppo software Base di Bengaluru supporterà le piattaforme software Base realizzate con i framework Classic e Adaptive Autosar.

Il nuovo centro è stato inaugurato da Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis, insieme al top management di Stellantis in India. La sede di Bengaluru ospiterà laboratori all'avanguardia, tra cui un laboratorio acustico di nuova generazione, incaricato di sviluppare firme acustiche specifiche ed esperienze audio premium per i proprietari di veicoli Stellantis in tutto il mondo. La creazione del nuovo Hub Digitale è un contributo fondamentale per realizzare un futuro ed è una chiara dimostrazione del continuo impegno di Stellantis a supportare la trasformazione digitale del settore della mobilità globale.

"Stellantis è orgogliosa di contribuire all'era dei veicoli caratterizzati dal software," spiega Bonnefont. "In qualità di organizzazione globale, ci impegniamo a promuovere i talenti in tutte le aree geografiche. Il capitale tecnologico indiano e il suo innovativo ecosistema di startup sono importanti per accelerare la trasformazione di Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile. L'India gioca un ruolo chiave nella strategia digitale e negli sviluppi di Stellantis".

Stellantis ha accelerato il processo di assunzione per il nuovo centro, che impiegherà circa 500 persone. Oltre a sfruttare strategie di assunzione multiple, l'azienda sta investendo nell'aggiornamento e nella formazione dei talenti locali per aiutarli ad assumere incarichi globali.