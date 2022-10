Volkswagen T-Roc e T-Cross: il pieno di tecnologia, in omaggio

I crossover di Wolfsburg scelgono la tecnologia grazie al Tech Pack incluso nel prezzo dei crossover Volkswagen T-Cross e T-Roc. Da tempo ai vertici di vendita tra i crossover compatti, T-Cross e T-Roc diventano ancora più appetibili grazie all'iniezione di tecnologia che caratterizza i model year 2023 dei due modelli. Volkswagen infatti offre sull'intera gamma della T-Cross e sugli allestimenti Style e R-Line della Nuova T-Roc il Tech Pack incluso nel prezzo.

L'offerta è oggetto di una campagna di comunicazione multicanale su TV, radio, digitale e social media che culminerà nei Tech Days, il Porte Aperte che si terrà il weekend di sabato 22 e domenica 23 ottobre presso le Concessionarie Volkswagen. Nel caso del SUV urbano T-Cross in allestimento Style, per esempio, il Tech Pack include l'integrazione smartphone senza fili App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto, i fari fendinebbia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e Park Pilot. Per quanto riguarda la Nuova T-Roc Style, invece, il Tech Pack comprende la videocamera posteriore Rear View, il sistema di apertura, chiusura e avviamento senza chiavi Keyless e i comandi vocali per il sistema d'infotainment. Infine, la T-Roc R-Line arricchisce la già completa dotazione di serie con videocamera posteriore Rear View, sistema Keyless e climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch.