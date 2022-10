Volvo EX90, con carica bidirezionale più energia per 'tutti'

La Volvo EX90 completamente elettrica, che verrà presentata il 9 novembre, sarà la prima Volvo ad essere predisposta per la ricarica bidirezionale.

Inizialmente disponibile in mercati selezionati, la ricarica bidirezionale è potenzialmente in grado di rendere più economico, efficiente e sostenibile l'utilizzo di energia, grazie anche alle funzionalità di ricarica intelligente in arrivo sull'app per smartphone di Volvo Cars.

la Volvo EX90 permetterà di ricaricare l'auto quando la domanda di energia dalla rete e i prezzi sono bassi, il che di solito implica una maggiore presenza di fonti rinnovabili nel mix energetico, e di conservare l'energia accumulata per utilizzarla in un secondo momento. Una volta disponibile, la ricarica bidirezionale della nuova Volvo EX90 potrebbe anche fornire energia per altri dispositivi elettrici.

"La nuova Volvo EX90 dà energia alla vostra vita - ha spiegato Olivier Loedel, responsabile della divisione Electrification Ecosystem - perché la sua batteria può essere utilizzata in molti modi, ad esempio per ricaricare la bicicletta elettrica quando si è in viaggio o per collegare un dispositivo di cottura all'aperto per il campeggio del fine settimana. Potrebbe persino illuminare la casa nelle costose ore di picco della giornata".

Oltre a poter ricaricare elettrodomestici e altri dispositivi, l' auto sarà in grado di venire in soccorso ad altre Volvo compatibili, cedendo parte della sua carica. Dove possibile, poi, l'intero processo di ricarica sarà automatizzato e gestito interamente dalla funzionalità di ricarica intelligente dell'app di Volvo Cars. L'algoritmo di base assicurerà che la batteria venga caricata e scaricata entro determinati limiti, riducendo il rischio di un degrado evitabile della batteria.