Top Ten Best Engines & Propulsion Systems Jeep vince 2 volte

Per il secondo anno consecutivo i propulsori elettrici ed elettrificati hanno dominato l'elenco dei Top Ten Best Engines & Propulsion Systems stilato annualmente dall'autorevole gruppo editoriale statunitense Wards.

E spicca il fatto che tra i 10 migliori motori e sistemi di propulsione scelti per l'edizione 2022 da Wards, il Gruppo con la maggiore presenza - due su dieci - sia stato giudicato Stellantis e in particolare la marca Jeep con il 2.0 Turbo DOHC 4 cilindri Phev del modello Grand Cherokee 4xe e il 3.0 Turbo DOHC 6 cilindri in linea del modello Grand Wagoneer.

Tra i dieci vincitori - che saranno premiati il 27 ottobre durante una cerimonia a Detroit - ci sono anche il turbo benzina 4 cilindri1.5 DOHC dell'Acura Integra A-Spec; il sistema di propulsione elettrica del Ford F-150 Lightning; il sistema di propulsione elettrica del GMC Hummer EV; il sistema di propulsione elettrica della Hyundai Ioniq 5; il sistema di propulsione elettrica della Lucid Air; il sistema di propulsione elettrica della Mercedes-Benz AMG EQS e infine il 3 cilindri 1.5 DOHC turbo a compressione variabile della Nissan Rogue.

Ai Top Ten Best Engines & Propulsion Systems di quest'anno i giornalisti e gli esperti di Wards sono arrivati dopo aver valutato 29 veicoli - con 17 modelli elettrificati nel mix -inclusi 11 elettrici puri (Bev), quattro ibridi plug-in e due ibridi. Dei 12 motori a combustione interna testati, sette erano a 4 cilindri, due a 6 cilindri due V8 e uno a 3 cilindri.