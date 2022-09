Michelin, con Meteo Solutions pneumatici per tutte stagioni

Un'offerta di pneumatici per ogni tipo di esigenza invernale, per Michelin che ha presentato la sua offerta per la prossima stagione alle porte. Le novità sono quelle relative ai nuovi prodotti all season, CrossClimate 2 SUV e CrossClimate Camping, così come le nuove dimensioni per gli altri modelli già sul mercato. Il ventaglio di prodotti, secondo quanto riferito da Michelin, è ora in grado di coprire il 99% del mercato europeo.

In particolare, Michelin ha strutturato la sua offerta invernale in base a due principali categorie. La gamma CrossClimate è la soluzione semplice ed economica per gli automobilisti che non necessitano di effettuare il cambio stagionale, perché consente, con un solo treno di pneumatici, di non preoccuparsi delle variazioni meteorologiche per tutto l'anno e di ottemperare alle direttive invernali presenti su alcuni tratti stradali. La Gamma Michelin Alpin è invece quella realizzata pensando a chi viaggia spesso in condizioni invernali classificate come 'severe' e che richiedono pneumatici specifici.

Anche se l'offerta messa a disposizione da Michelin è capace di coprire tutti i segmenti di mercato, dalle utilitarie ai SUV, fino ai veicoli commerciali e i camper, non è sempre semplice per gli automobilisti decidere se effettuare il cambio stagionale, oppure optare per un equipaggiamento unico acquistando pneumatici all season. Per orientare la scelta dell'automobilista nell'acquisto del pneumatico più adatto alle proprie esigenze nel periodo invernale, il costruttore ha consigliato di valutare un parametro fondamentale, ovvero la frequenza con la quale si incontrano condizioni di guida invernali severe. Se la risposta è 'occasionalmente', il prodotto ideale è quello della gamma CrossClimate, ma se la risposta è 'regolarmente', la soluzione sarà invece quella del cambio gomme e della Gamma Alpin.

La famiglia Michelin CrossClimate 2, lanciata lo scorso autunno, si è poi ampliata grazie all'arrivo della versione specifica e dedicata ai SUV. Pneumatico all season di nuova generazione, il CrossClimate 2 SUV si avvale di un'innovativa combinazione di tecnologie all'avanguardia, definite Michelin EverGrip Technologies, che contribuiscono ad ottimizzare la frenata su asciutto, bagnato e su fondi innevati. Come tutti i pneumatici della gamma Michelin CrossClimate, anche questo nuovo modello è dotato della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) e della marcatura M+S, elementi che ne consentono l'utilizzo in sicurezza tutto l'anno, rispondendo alle normative previste in inverno su diversi tratti stradali