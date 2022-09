"Back to the Office", l'App Waze guida al rientro

Con le vacanze estive già archiviate è il momento di riprendere la routine quotidiana riducendo al minimo lo stress da rientro. Ad alleggerire il viaggio verso il luogo di lavoro e, per rendere più divertente il tragitto, l'App di navigazione gratuita Waze, si aggiorna e attiva per un periodo di tempo limitato la personalizzazione ispirata al mondo del lavoro.

Tutti gli automobilisti potranno selezionare nuovi alter ego (Mood) e l'icona del puntatore. Waze, grazie alle segnalazioni della sua Community, accompagna in viaggio oltre 140 milioni di automobilisti in modo smart, sicuro e senza stress. Per ogni sensazione provata al rientro sul posto di lavoro, Waze permette di esprimere il proprio stato d'animo (Mood) che sia esso proattivo, improduttivo, focalizzato sul business o rilassato.

Per scegliere l'umore post vacanze basterà selezionare "Il mio Waze", cliccare sul proprio nome utente, aprire la sezione "Umori". Per questa nuova esperienza di guida non poteva mancare l'iconico aeroplanino di carta con i compiti della giornata ormai svolti. Per customizzare il puntatore, basterà cliccare "Il mio Waze", aprire le "Impostazioni", selezionare "Visualizzazione mappa" e "icona auto".