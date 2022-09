Citroën Ami, con tasto 'Switch' è tutto sotto controllo

E' Citroën Ami il primo veicolo della gamma Citroën ad essere dotato di My Ami Play, la nuova soluzione che offre un'esperienza di bordo connessa e l'accesso facilitato a tutte le funzionalità essenziali di infotainment.

Il 'cuore' dell'applicazione è rappresentato da un pulsante, il Citroën Switch, posizionato sulle razze del volante e che permette di collegare il proprio smartphone via Bluetooth, attivando l'app My Citroën e la sua nuova pagina My Ami Play, che riunisce tutte le funzioni abitualmente utilizzate dal cliente. In questo modo è possibile controllare più facilmente il proprio Smartphone, sia in modalità 'touch' che tramite riconoscimento vocale.

"Quando sono alla guida - ha commentato a proposito Gilles Scafarto, Responsabile della Strategia dei Servizi Connessi Citroën - ai clienti piace avere accesso alle loro app preferite di navigazione e multimediali. My Ami Play è un'innovazione importante che permette di soddisfare quest'esigenza in totale sicurezza. Citroën è andata oltre, offrendo una soluzione aggiuntiva che consente di ascoltare la radio in streaming, migliorando e semplificando l'esperienza di guida".

Lo spazio interno di Ami è stato ottimizzato per garantire al conducente e al passeggero una grande praticità. Uno degli obiettivi della progettazione degli interni è stato quello di immaginare nell'abitacolo dei vani adatti agli oggetti che ognuno porta con sé per le proprie esigenze quotidiane. In tal modo sono stati creati appositamente una consolle e un supporto per alloggiare lo Smartphone, che diventa il touchscreen di Ami, consentendo al conducente di utilizzare le sue app preferite compatibili con la guida.

Il Citroën Switch, come tutte le funzioni nell'abitacolo di Ami, è intuitivo e attira l'attenzione grazie al suo caratteristico colore arancione. Mediante una semplice pressione, il conducente può visualizzare il menu My Ami Play e le sue funzioni associate. Per una maggiore sicurezza, il conducente non deve più distogliere lo sguardo dalla strada e non ci sono fili di collegamento, perché il Citroën Switch è collegato automaticamente allo Smartphone via Bluetooth.