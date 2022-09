GM Super Cruise, viaggi a mani libere anche sulla Route 66

Ci sono alcuni degli itinerari più iconici degli Stati Uniti, come la Route 66, la Pacific Coast Highway, la Route 1 e la Trans-Canada Highway, nell'elenco delle strade che General Motors ha inserito nelle "centinaia di migliaia di chilometri" dove con l'ultimo aggiornamento del sistema Super Cruise le auto che ne sono dotate potranno essere utilizzate in modalità 'hands free' cioè senza le mani sul volante.

Per i nuovi veicoli GM basati sull'architettura elettrica VIP, l'espansione sarà disponibile entro la fine dell'anno e sarà consegnata senza costi aggiuntivi, over-the-air a partire dal 2022 sui modelli dotati di Super Cruise. Super Cruise attualmente funziona su highway a corsie divise mappate, note come interstatali.

"GM è al top quando si tratta di una tecnologia di assistenza alla guida avanzata accessibile. Stiamo aggiungendo Super Cruise a più veicoli che mai e su più strade per più clienti da provare -ha affermato Mario Maiorana, ingegnere capo di GM Super Cruise - stiamo perseguendo quello che riteniamo essere il percorso più completo verso la guida autonoma con l'impiego responsabile della tecnologia Super Cruise".

Quando Super Cruise è attivato, i dati cartografici e i segnali provenienti da LiDar di precisione del veicolo, dalle telecamere e dai GPS mantengono il veicolo in movimento lungo la corsia per un'esperienza di guida completamente a mani libere.

Super Cruise accelera o frena il veicolo per mantenere una distanza prefissata rispetto al veicolo che precede, sterza per mantenere la posizione nella carreggiata e, su i modelli che ne sono provvisti, può eseguire cambi di corsia su indicazione sia del guidatore che del sistema per superare il traffico più lento. In questo caso lo fa monitorando la posizione della testa del conducente e/o gli occhi in relazione alla strada per avere la garanzia dell'attenzione del conducente.