Audi A4, nuove dotazioni tra tecnologia e illuminazione

Si rafforza l'offera della gamma Audi A4, con nuove dotazioni di serie nell'ambito del design, della strumentazione di bordo e dell'illuminotecnica. Centrale all'offerta Audi, tanto da rappresentare oltre un terzo dell'immatricolato del marchio, il segmento D è presidiato dalla casa dei quattro anelli con le gamme Audi Q5, Audi A4 e Audi A5, che la casa dei quattro anelli mira a rafforzare grazie alle nuove dotazioni di serie negli ambiti del design, della strumentazione di bordo e dell'illuminotecnica.

Le versioni Business della gamma Audi A4 possono infatti ora contare sull'inclusione nel primo equipaggiamento dei cerchi in lega da 17 pollici, una novità condivisa con la variante d'ingresso, e dell'Audi virtual cockpit plus integralmente digitale. Strumentazione, quest'ultima, che consente al conducente di scegliere fra tre visualizzazioni.

Un passo in avanti è stato fatto anche per le varianti Business Advanced ed S line edition, il cui mix rappresenta il 70% delle immatricolazioni di Audi A4 e che vedono il Pacchetto Evolution ampliare la dotazione di serie. Il pack prevede il Pacchetto luci, composto da molteplici spot interni d'illuminazione a LED, il portellone ad apertura e chiusura elettrica, riservato ad Audi A4 Avant, e i gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia full LED, garanti di un'illuminazione con caratteristiche simili alla luce diurna.

I gruppi ottici anteriori full LED includono i fari anabbaglianti, gli abbaglianti, le luci diurne, le luci per la marcia in autostrada, caratterizzate dall'incremento automatico della profondità, gli indicatori di direzione, le luci di svolta e le all-weather lights per ridurre l'auto-abbagliamento in condizioni di scarsa visibilità. Quanto ai gruppi ottici posteriori, la configurazione full LED integra gli indicatori di direzione dinamici, in grado di favorire la percezione, specie di notte e a lunga distanza, dell'imminente cambio di direzione, a ulteriore vantaggio della sicurezza.