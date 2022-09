Goodyear, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV per Maserati Grecale

Per l'equipaggiamento originale della prossima Maserati Grecale sono stati scelti i pneumatici Goodyear. Svelata al pubblico lo scorso marzo, la Grecale rappresenta la nuova generazione della gamma SUV Maserati, per la quale il pneumatico di serie sarà Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, pensato per accentuare il profilo sportivo e prestazionale della Grecale.

Il pneumatico è stato realizzato per offrire il massimo comfort ai SUV, garantendo massima aderenza alla strada per sfruttare al meglio la potenza dell'auto. Il pneumatico Goodyear è il frutto di avanzate ricerche tecnologiche, tra cui la tecnologia SoundComfort. Eagle F1 Asymmetric 3 SUV è adatto a offrire maneggevolezza e prestazioni stabili sia su bagnato sia su asciutto. Inoltre, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV è pronto anche per l'utilizzo in fuoristrada, offrendo massima sicurezza anche su terreni difficili.

"Maserati Grecale è un veicolo entusiasmante, dotato di tecnologie all'avanguardia - ha commentato Gabs Vruhsebm direttore del dipartimento OE Consumer di Goodyear - e noi di Goodyear avevamo bisogno di un pneumatico in grado di essere adatto in termini di maneggevolezza e potenza per quello che il possessore di Grecale sentirà su strada. Eagle F1 Asymmetric 3 SUV è il pneumatico giusto per l'ultima arrivata della gamma Maserati, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alcune peculiarità, come le eccezionali performance di frenata su bagnato".

Per Maserati Grecale sarà disponibile la misura 235/55R19 di Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV.