Hyundai: arrivano mappe e traffico in tempo reale di Tom Tom

I dati di navigazione di Tom Tom proiettati a bordo delle vetture del Gruppo Hyundai, in virtù dell'ampliamento della partnership tra le due aziende. Come già accaduto per Genesis, tutti i clienti Hyundai e Kia in Europa potranno accedere alle mappe in alta definizione di TomTom, dotate della tecnologia per la rivelazione del traffico in tempo reale (Real Time Traffic).

Le mappe avanzate di TomTom sono predisposte per interagire con i sistemi di guida autonoma di livello 2. TomTom ADAS Map fornisce a questi sistemi informazioni stradali su pendenza, corsie, curvatura e limiti di velocità. L' Highway Driving Assist (HDA) di HMG si basa su questi dati per modificare in modo indipendente la velocità se il limite indicato cambia, rallentare automaticamente e navigare in modo più sicuro sulle salite e le curve in autostrada. Tra i dati, aggiornati e verificati, sono inclusi tutti i tipi di limiti di velocità in tutta Europa, in linea con la normativa ISA (Intelligent Speed ​​Assistance), entrata in vigore a luglio 2022.