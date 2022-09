Marelli Motorsport con Politecnico Torino per motore green

Marelli Motorsport - business unit Motorsport della società Marelli, con esperienza nello sviluppo di sistemi ibridi ed elettrici per i principali campionati motorsport - e il Power Electronics Innovation Center (Peic) del Politecnico di Torino collaboreranno nella tecnologia al nitruro di gallio (GaN) per l'elettronica di potenza destinata ai motori elettrici. Il progetto è incluso in una più ampia partnership di ricerca tra Marelli e Politecnico. La collaborazione è volta alla progettazione e prototipazione di un innovativo inverter multilivello da 900 V a elevata potenza per la trazione elettrica, basato sulla tecnologia GaN.

"La collaborazione con il Politecnico di Torino consente un ritmo di sviluppo più rapido nel campo della tecnologia innovativa Wide Band Gap applicata ai convertitori di potenza" afferma Riccardo De Filippi, responsabile di Marelli Motorsport.

"In particolare, il GaN si sta rivelando molto promettente per quanto riguarda i dispositivi di commutazione ad alta frequenza, anche a livelli elevati di tensione e potenza. Tutto fa pensare che questa nuova tecnologia avrà un futuro brillante nel mercato dell'elettrificazione dei veicoli".

"La collaborazione con Marelli è un'ulteriore dimostrazione dei molteplici vantaggi e sinergie possibili tra Università e Industria quando uniscono le forze nell'accelerare l'applicazione di nuove tecnologie mirate allo sviluppo di dispositivi all'avanguardia" aggiunge Radu Bojoi, Politecnico di Torino, chairman Power Electronics Innovation Center.

Il concept study è iniziato nel 2021 e attualmente si trova nella fase di prototipizzazione, che prevede due fasi di sviluppo entro la fine del 2022. Il fornitore dei componenti in GaN selezionato per la fase di prototipizzazione è VisIC Technologies, un leader mondiale nelle soluzioni al nitruro di gallio (GaN) per applicazioni ad alta tensione nel settore automotive.