Ford: la nuova tecnologia di illuminazione anti distrazioni

Ford sta lavorando su una innovativa tecnologia di illuminazione per aumentare la sicurezza in auto nelle ore notturne. Il progetto nasce a valle dei risultati di una ricerca commissionata dalla casa statunitense, che evidenzia come, nel Regno Unito, Nel Regno Unito, il 40% delle collisioni avvenga proprio nelle ore serali e notturne, quando cala l’oscurità. Una percentuale elevata, nonostante per strada circolino meno vetture rispetto al giorno.

Il rischio aumenta ulteriormente ogni volta che l’automobilista distoglie lo sguardo dalla strada. Un veicolo che viaggia a 90 km/h percorre 25 metri al secondo, il che significa che anche un breve sguardo al navigatore sullo schermo dell’auto significa percorrere alla cieca dieci metri o più. Su una strada non illuminata, questo potrebbe significare non vedere un cartello importante oppure una curva imminente. Ford corre ai ripari con una nuova tecnologia di illuminazione, in grado di proiettare le indicazioni, i limiti di velocità e le condizioni meteorologiche direttamente sulla carreggiata, in modo da permettere a chi si trova al volante di non dover distogliere lo sguardo per consultare altrove le informazioni di cui necessita.

La proiezione delle informazioni direttamente sull’asfalto, attraverso fari ad alta risoluzione, potrebbe rivelarsi utile anche per gli altri utenti della strada. Ad esempio, nei casi di segnaletica stradale inesistente, sbiadita o poco chiara, la proiezione delle strisce pedonali risulterebbe utile non solo al conducente ma anche alle persone che si accingono ad attraversare la carreggiata. Il modello sul quale debutterà la nuova tecnologia di illuminazione verrà comunicato nei prossimi mesi.