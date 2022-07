ZF accompagna il vicino futuro by-wire della mobilità

Per far progredire gli autoveicoli, mano a mano che essi diventano sempre più elettrificati, automatizzati e controllati da software, è indispensabile che parallelamente progrediscano anche i sistemi di guida, di chassis e di gestione della dinamica. Un progresso questo che richiede il passaggio a tecnologie by-wire che non prevedano più una connessione meccanica o fluidi di sistema.

Ne è un esempio la soluzione Steer-by-Wire di ZF. che è stata già oggetto di contratti di volume significativo dalle più importanti Case automobilistiche per modelli che verranno lanciati a partire dal 2023.

"I sistemi smart by-wire di ZF - ha affermato Wolf-Henning Scheider, Ceo di ZF - pongono fine all'era delle connessioni meccaniche e consentono una nuova era di controllo del veicolo.

La tecnologia Steer-by-Wire di ZF consente nuove funzioni di sicurezza e comfort, come manovre evasive di emergenza autonome o parcheggi in spazi molto ristretti. Segna una svolta sulla strada per auto e camion a guida completamente autonoma aggiungendo nuovo design e libertà di ingegneria".

Ad esempio i sistemi Steer-by-Wire ZF consentono il controllo completamente autonomo del veicolo nel caso delle navette e dei robotaxi mentre nelle auto 'private'i offrono anche funzionalità uniche come i volanti retrattili per modalità di guida completamente autonoma, Allo stesso modo, per ciò che riguarda l'impianto frenante ZF è il leader mondiale nella produzione di sistemi di controllo integrati, anch'essi gestiti principalmente utilizzando la tecnologia by-wire. Inoltre è molto ben posizionata per acquisire ulteriori significative quote di mercato in settori in crescita come quello dei sistemi di chassis by-wire e prevede di raggiungere una quota significativa del mercato steer-by-wire entro il 2030.