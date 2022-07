Aspi e Volkswagen Italia, al via sulla A1 le prime 'smart roads'

Prende forma un nuovo modo di concepire la mobilità che proietta le autostrade nel futuro, grazie all'innovazione tecnologica e l'interconnessione tra veicoli e infrastrutture. Sono infatti entrate in esercizio le prime Smart Roads, realizzate attraverso la collaborazione tra Autostrade per l'Italia, la sua controllata Movyon e Volkswagen Group Italia, che dopo un periodo di sperimentazione diventano pienamente operative. L'attivazione - si spiega in una nota - interessa 26 chilometri del tratto autostradale tra Firenze Sud e Firenze Nord in entrambe le direzioni e altrettanti chilometri sul nodo urbano di Bologna: un totale di 52 chilometri di "strada intelligente" lungo l'Autostrada A1.

Su queste percorrenze Movyon, società del Gruppo Aspi leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate di Intelligent Transport Systems e monitoraggio delle infrastrutture, ha realizzato il sistema di comunicazione tra veicolo e infrastruttura (V2I) che permetterà di fornire informazioni agli utenti in tempo reale relative a incidenti, code, veicoli fermi o contromano, strada sdrucciolevole, presenza di persone o ostacoli su strada, presenza di cantieri, eventi meteo. Inoltre - prosegue il comunicato - in base ai prossimi sviluppi della tecnologia di bordo dei car maker le vetture potranno essere in grado di recepire le informazioni per prendere decisioni in autonomia durante la guida, come frenare davanti ad un ostacolo, scegliere percorsi alternativi in base al traffico e agli eventi su strada, offrendo al viaggiatore anche suggerimenti su servizi disponibili lungo il tragitto (parcheggi, limitazione di accessi, rifornimenti, etc).

"A partire da Mercury, il Gruppo ASPI - afferma Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia - ha avviato un piano innovativo di progressiva digitalizzazione dell'infrastruttura stradale, che mira alla creazione di un nuovo ecosistema focalizzato sulla mobilità,la sicurezza e un controllato impatto ambientale. Nello specifico, l'iniziativa Intelligent Roads prevede una prossima implementazione sulle tratte autostradali liguri per circa 50 chilometri e, successivamente, sulla Variante di Valico, per 90 chilometri".