Nuova Citroën C5 X, il comfort delle sospensioni attive

Dalle iconiche 2CV e DS fino alla più recente C4 Cactus, Citroen vanta una lunga tradizione di comfort offerto dalle sue innovative sospensioni. L'ultimo esempio riguarda l'ammiraglia crossover Citroen C5 X, equipaggiata con le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort, che associano gli smorzatori Idraulici progressivi al controllo attivo sulla rigidità.

Il veicolo infatti adatta automaticamente la sospensione di ciascuna ruota, rendendola più morbida o più rigida in base alle condizioni riscontrate. Grazie a sensori che rilevano le irregolarità della strada in pochi millesimi di secondo, le informazioni vengono trasmesse a una centralina elettronica che determina in ogni momento i parametri corretti per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti.

Oltre ai sensori dell'ESP, la sospensione controllata dispone di 4 sensori di posizione verticale e di 3 sensori che rilevano la velocità delle ruote per analizzare i movimenti della scocca e il ritmo di guida: accelerazione longitudinale e laterale, angolo di imbardata (rotazione del veicolo intorno al suo asse verticale), angolo e velocità di sterzata del volante, posizione del pedale dell'acceleratore, pressione di frenata o carico del veicolo.

Tutte queste informazioni consentono alla centralina elettronica di adattare costantemente la regolazione di ogni sospensione In questo modo, il sistema di controllo delle sospensioni rafforza l'efficacia dell'azione degli Smorzatori Idraulici Progressivi aumentando ulteriormente l'escursione delle sospensioni durante le fasi di guida, per garantire l'effetto di sorvolare la strada nei tratti rettilinei, assicurando al contempo un'efficace stabilità della scocca in caso di forti sollecitazioni e rafforzando così la sensazione di sicurezza a bordo.