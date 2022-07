Volkswagen investe ancora nei motori a combustione interna

Un grande manager del settore automotive ama ribadire, tutte le volte che si parla di passaggio alle auto elettriche, che chi comanda non sono le autorità o i cosiddetti 'regolatori' ma il mercato, i clienti che con le loro scelte consentono di far proseguire il business miliardario delle automobili. Lo conferma l'ultima novità presentata dalla Volkswagen, che in quanto a scelte e strategie elettriche non è seconda a nessuno.

L'ultima novità dell'estate - ancora più apprezzabile visto che equipaggia anche la versione Cabriolet del modello T-Roc - è un motore a benzina, caratterizzato da una elevata efficienza e, cosa davvero importante, non solo da basse emissioni di CO2 ma anche di sostanze inquinanti.

Denominato TSI Evo2 questo motore a benzina turbo da 1,5 litri - secondo la Casa automobilistica di Wolfsburg - è in grado di eclisserare il suo predecessore in termini di consumo di carburante ed emissioni. Inizialmente, questo quattro cilindri sarà disponibile solo con una potenza di 150 Cv e verrà montato solo su T-Roc e T-Roc Cabriolet. A questi primi modelli seguiranno entro la fine di quest'anno altre auto della vasta famiglia Vw con ulteriori varianti del turbo 1.5 TSI Evo2. La novità più importante, che il Gruppo aveva già applicato nel turbodiesel Twin Dosing, è una ottimizzazione del funzionamento termico del motore, per avere sempre i valori ottimali sia nel motore che nell'impianto di scarico e quindi nei dispositivi di post-trattamento.

Questo risultato è stato ottenuto spostando il convertitore catalitico a tre vie e il filtro antiparticolato più vicini al motore e utilizzando un unico modulo di controllo delle emissioni. Altro aspetto chiave è il sistema avanzato di gestione attiva dei cilindri ACTplus che rende ancora più efficace e funzionale l'attivazione e la disattivazione di due dei quattro cilindri.

Altri punti salienti includono il turbocompressore a geometria variabile, il sistema di iniezione ad alta pressione (350 bar), le pareti del cilindro rivestite al plasma per ridurre l'attrito e i pistoni con condotti di raffreddamento integrati.

Secondo alcune fonti vicine all'azienda questa nuova famiglia di motori TSI Evo2 dovrebbe essere stata progettata anche per funzionare, con risultati davvero interessanti, con carburanti sintetici ottenuti da energie rinnovabili, una caratteristica che potrebbe far durare più a lungo la vita dei motori a combustione interna. TSI Evo2 è stato inoltre progettato per essere la 'base' di vari livelli di ibridazione, tanto da supportare sistemi Phev con potenza complessiva fino a 272 Cv.