Hankook Ventus S1, primo equipaggiamento per Audi Q4 e-tron

Per Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron il primo equipaggiamenti di pneumatici è firmato Hankook.

I due nuovi SUV di Audi, sportivi ma compatti, presentano tutta una serie di perfezionamenti tecnici e la trazione puramente elettrica richiede uno pneumatico che possa trasferire questa tecnologia sulla strada. Proprio per questo motivo, Hankook ha previsto come primo equipaggiamento lo pneumatico Ventus S1 evo 3 ev, sviluppato specificatamente per le auto elettriche.

"In qualità di partner di sviluppo di Audi - ha affermato Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe - negli ultimi anni abbiamo realizzato insieme diversi progetti di successo.

Per noi significa davvero molto contribuire al passaggio verso veicoli elettrici grazie all'offerta di pneumatici compatibili.

In questo modo diamo anche un importante contributo alla realizzazione di una mobilità sempre più sostenibile".

Ridotta resistenza al rotolamento, peso ridotto ed elevata capacità di carico sono le proprietà importanti per gli pneumatici di veicoli elettrici, perché permettono di supportare le prestazioni della batteria e quindi l'autonomia del veicolo, oltre a garantire il trasporto in sicurezza del peso più elevato dell'auto. Per soddisfare le particolari esigenze della mobilità elettrica, gli ingegneri Hankook hanno dotato il Ventus S1 evo 3 ev di una carcassa a doppio strato realizzata con una fibra ad alte prestazioni, sviluppata appositamente per questa tipologia di pneumatici.

Ciò garantisce una stabilità molto elevata e una bassa tara dello pneumatico in confronto alle sue dimensioni. Di particolare importanza è anche la mescola del battistrada utilizzata per il Ventus S1 evo 3 ev, che è stata adeguata alle esigenze della mobilità elettrica. Nelle dimensioni da 20 e 21 pollici per Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, è stato utilizzato un ulteriore rinforzo di acciaio nell'area del tallone a causa dell'altezza ridotta del fianco, necessaria per aumentare ulteriormente la rigidità della parete laterale.