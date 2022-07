Mercedes: lavorerà in Cina con Tencent per la guida autonoma

Daimler Greater China Ltd (DGRC), azienda controllata dal gruppo della stella a tre punte, ha firmato un memorandum d'intesa con Tencent Cloud Computing per collaborare nello sviluppo di un veicolo a guida autonoma di alto livello. Le due società collaborano già dal 2015, quando Mercedes è diventata la prima casa automobilistica premium a lanciare insieme a Tencent il servizio MyCar per gli utenti cinesi.

Ora, sfruttando cloud computing, big data e intelligenza artificiale (Ai), le due società beneficeranno di una risorsa di ricerca e sviluppo potenziata e, in particolare, Mercedes-Benz potrà sfruttare miglioramenti e accelerazione dei tempi di sviluppo per quanto riguarda simulazione, test e applicazione della tecnologia di guida autonoma.

La partnership sosterrà anche la cooperazione della casa automobilistica tedesca con NVIDIA per sviluppare la tecnologia di guida autonoma in Cina. E' inoltre previsto che Tencent e Mercedes costruiscano un laboratorio congiunto per la guida autonoma, dando il massimo spazio ai know how dell'innovazione di ciascuno, pur proseguendo nello sviluppo degli strumenti di guida autonoma basati sulle singole competenze.

La cooperazione riguarderà anche i test, la convalida e altre aree da identificare successivamente. Nel frattempo, Tencent metterà a frutto anche la sua esperienza nella sicurezza V2X, aiutando Mercedes per ricerca e sviluppo della guida autonoma in Cina.