Team ateneo Pisa lancia monoposto F.Student a guida autonoma

La E-Team, la squadra corse dell'Università di Pisa, che partecipa ai campionati automobilistici di Formula Student, ha presentato oggi i suoi due prototipi di monoposto nel Palazzo della Sapienza, nel cuore del centro storico. Si tratta di vetture da pista, che come nella scorsa stagione, sono progettate per un pilota e una a guida autonoma. Entrambe montano un motore Honda, ricavato da un Cbr 600 Rr e adattato negli apparati ausiliari per sostenere al meglio le necessità richieste da un veicolo a quattro ruote e non più a due. La vettura con pilota prevede un telaio ibrido con monoscocca all'anteriore e tubolare al posteriore. Durante questa stagione, spiega una nota della squadra corse di ateneo, "sono state riviste completamente le sospensioni anteriori grazie uno studio approfondito e allo sviluppo di un modello dinamico del veicolo, mentre la vettura a guida autonoma vede il suo stack software completato in tutte le sue parti, permettendole di riconoscere e mappare il percorso per poi stabilire la migliore traiettoria in completa autonomia". Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il team leader, Marco Dalla Zanna, il rettore dell'ateneo pisano, Paolo Mancarella, i direttori tecnici dell'E-team, Chiara Barontini e Luca Boccacci, il presidente della facoltà di Ingegneria, Alberto Landi, il referente di corso, Francesco Frendo e l'assessore Paolo Pesciatini.