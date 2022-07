Hyundai e Michelin insieme per il pneumatico del futuro

Un memorandum d'intesa per collaborare nel corso dei prossimi tre anni: Hyundai Motor Group e Michelin insieme per la ricerca e lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione ottimizzati per veicoli elettrici (EV) premium. La cerimonia della firma si è svolta presso il Namyang Research Center del Gruppo, alla presenza di Bong-soo Kim, Vice President e Head of Chassis Development Center di Hyundai Motor Group, e Georges Levy, Executive Vice President Automotive Original Equipment di Michelin. Il nuovo memorandum segue il successo della prima partnership tra le due parti e porterà a un nuovo percorso verso lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione per equipaggiare le soluzioni di mobilità pulita, intelligente e sostenibile di Hyundai.

La ricerca congiunta si concentrerà sullo sviluppo di pneumatici eco-compatibili e sullo sviluppo di un sistema di monitoraggio degli pneumatici attraverso l'analisi dell'usura e di diversi dati sulle condizioni stradali. Questa nuova tecnologia per pneumatici è fondamentale per soddisfare i requisiti di durata degli degli stessi, nonché per le prestazioni di guida e per l'efficienza sotto carichi elevati poiché, l'autonomia di guida dei veicoli elettrici continua ad aumentare. I nuovi pneumatici, riducendo le vibrazioni e il rumore generati a velocità elevata, dovrebbero anche migliorare significativamente il comfort di guida. Per realizzare gli pneumatici del futuro verranno anche esplorati modi per aumentare l'uso di materiali ecologici, per arrivare a circa il 50% del totale dello pneumatico rispetto al 20% attuale.