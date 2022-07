Toyota RAV 4, per 2023 ancora più comfort a bordo

Una serie di novità per rendere l'esperienza bordo più confortevole e tecnologica, per Toyota RAV4 in vista del 2023. La casa automobilistica ha infatti presentato le novità che verranno introdotte sul nuovo RAV4, con una serie di perfezionamenti che si concentrano sul miglioramento della vita a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni aggiunte al sistema Toyota Safety Sense.

I cambiamenti sono previsti per tutta la gamma di modelli Hybrid e Plug-in Hybrid, con l'ultima versione del sistema multimediale Toyota dotato di un nuovo schermo da 10,5 pollici, con un display a colori ad alta definizione. Il sistema standard offre la navigazione basata su cloud che consente una pianificazione accurata del viaggio con informazioni aggiornate, oltre a dettagli in tempo reale sul traffico e sugli eventi stradali e su quanto possa essere facile o difficile trovare un parcheggio vicino alla destinazione.

Grazie al pacchetto dati 'Smart Service' over-the-air, incluso per 4 anni con la vettura, i clienti possono accedere ai sistemi multimediali e di navigazione Toyota più aggiornati senza dover connettere i loro smartphone al veicolo. Non manca nemmeno la smartphone integration, con cavo per Android Auto e wireless per Apple Carplay. Ora è anche più semplice comunicare con la propria vettura grazie al nuovo assistente vocale di bordo che risponderà alle richieste vocali per regolare il climatizzatore, interagire con il sistema multimediale, effettuare una telefonata o aprire e chiudere i finestrini.

La possibilità di visualizzare e acquisire i dati chiave del veicolo a colpo d'occhio è invece una prerogativa del nuovo digital cockpit personalizzabile, con scelta di quattro stili e tre layout con diverse opzioni di personalizzazione per l'ampio display TFT da 12,3 pollici, in modo che il conducente possa scegliere le informazioni più rilevanti tra il tachimetro e i quadranti digitali, come l'indicatore guida Eco, le informazioni sulla canzone in riproduzione o il display dell'Adaptive Cruise Control, tra gli altri.

Sul fronte sicurezza, il nuovo RAV4 ottiene funzioni Toyota Safety Sense di ultima generazione che possono supportare il conducente in molte situazioni, al fine di evitare o mitigare i rischi di incidente. Il sistema di pre-collisione (PCS) è ora dotato del supporto per le intersezioni che rende più sicure le svolte agli incroci e l'Emergency Steering Assist può aiutare il conducente a evitare un pedone che ha invaso la carreggiata, mantenendo allo stesso tempo l'auto sotto controllo e all'interno della sua corsia.