Audi: il progresso tecnologico nello scambio con H-Farm

Giunta al quinto anno, prosegue così la partnership fra Audi ed H-FARM, la piattaforma di innovazione più grande in Europa che aiuta i giovani e le imprese a comprendere la trasformazione digitale e ad affrontare le sfide del domani con le giuste competenze. Proprio all'interno del nuovo Campus di H-FARM, in cui studenti, imprenditori, startupper e appassionati di innovazione si confrontano in un continuo scambio di progettualità, ha preso vita il talk "Re-generate Lives", la prima tappa di un viaggio-racconto per parlare di innovazione, attraverso momenti di confronto tra personaggi che sono protagonisti del cambiamento.

Un secondo appuntamento "Re-generate Culture" si terrà durante Futureshots, il festival sull'innovazione di H-FARM, in programma il 30 settembre - 1 ottobre nel Campus di Ca' Tron, mentre l'ultimo appuntamento "Re-generate Business model" è previsto a fine ottobre. Presenti sul palco di Audi "Re-generate Lives", oltre al Direttore di Audi Italia Fabrizio Longo, il regista Gabriele Mainetti, la professoressa e ricercatrice universitaria presso l'Oxford Internet Institute Mariarosaria Taddeo, Hannes Krcmar, Responsabile per l'In-Car Entertainment in AUDI AG e l'economista e consulente strategico Nicolò Andreula.