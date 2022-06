Pirelli, con Elect cresce linea di pneumatici per elettrificate

Pirelli Elect, la tecnologia applicata agli pneumatici dedicati per le auto elettriche e ibride plug-in, si amplia in tutte le gamme P Zero, Cinturato e Scorpion, nelle versioni summer, all season e winter. La virata delle case automobilistiche verso una produzione sempre più focalizzata su modelli elettrici ed elettrificati ha portato Pirelli a sviluppare una tecnologia dedicata.

Elect, è stata realizzata grazie alle numerose partnership con le case auto più prestigiose del mondo. Già omologata per equipaggiare il 65% dei modelli Premium e Prestige (in quest'ultimo caso, in particolare, la quota supera l'80%) per quanto riguarda la gamma invernale, adesso è disponibile su un gran numero di coperture estive, all season e per tutte le principali famiglie: P Zero, Cinturato e Scorpion.

I vantaggi di questa tecnologia applicata agli pneumatici permette una riduzione del consumo di batteria, gestione ottimale della coppia elevata, tipica del motore elettrico, supporto del peso del veicolo e rumorosità limitata. Il ricambio marcato Elect permette di mantenere i principali benefici riscontrati con il primo equipaggiamento, e soprattutto, consente di sfruttare appieno le potenzialità della vettura BEV o PHEV per tutto l'arco dell'utilizzo. L'integrazione della tecnologia Elect negli pneumatici è identificabile con una marcatura dedicata presente sul fianco.