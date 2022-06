Tuc porta a Parigi rivoluzione hi-tech per l'auto del futuro

Tuc, presenterà per la prima volta dal vivo TUC.technology, il veicolo che modifica il concetto stesso di auto. L'evento scelto è Viva Technology, che fino al 18 giugno trasforma Parigi nella capitale del mondo startup.

TUC.technology sarà esposta nel padiglione Discovery, dedicato alle nuove tecnologie che cambieranno il paradigma con soluzioni concrete.

"Con la tecnologia Tuc il veicolo diventa un foglio bianco su cui tutti possono disegnare la propria esperienza e concetto di vettura sia a livello di abitacolo che di esperienza utente, e siamo contenti che lo spazio in cui siamo stati invitati sia così prestigioso come il padiglione Discovery: assieme a noi ci saranno realtà del calibro di Volocopter e molti brand noti", spiega Ludovico Campana, co-fondatore, inventore e ceo di Tuc.

Tuc - fondata da Campana e Sergio Pininfarina - è riuscita in soli 4 anni di attività a conquistare l'industria con il brevetto internazionale di invenzione industriale Tuc. È stata esposta al Ces di Las Vegas nel padiglione Italia su invito del ministero dello sviluppo economico, nel 2019 è stata selezionata da Wired come startup da tenere sotto controllo e riconosciuta come una delle migliori 10 migliori startup italiane che innovano la mobilità, infine, il prototipo Tuc 1.0, è stato esposto al Museo Nazionale Dell'Automobile di Torino come simbolo della ridefinizione di veicolo. Tuc è incubata in I3P - Incubatore d'imprese innovative del Politecnico di Torino.