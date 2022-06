Michelin CrossClimate2, in famiglia entra l'all season per Suv

Si chiama CrossClimate2 SUV il nuovo pneumatico all season creato da Michelin per questa categoria specifica di veicoli. Un pneumatico pensato per garantire la miglior frenata su asciutto, bagnato e neve; trazione sulla neve e durata chilometrica. Una copertura in grado di affrontare ogni condizione atmosferica, a prescindere dalla stagione.

Certificato 3 Peak Mountain Snow Flake, CrossClimate2 SUV è il frutto del superamento di specifici test su neve, elemento che ne conferma le spiccate doti in condizioni invernali e permette di affrontare con serenità i cali di temperatura e le nevicate occasionali. Tale certificazione si aggiunge alla marcatura M+S, che rende il pneumatico idoneo a circolare su strade in cui è previsto l'obbligo di dotazioni invernali.

I CrossClimate2 SUV sono realizzati con un'innovativa combinazione di tecnologie all'avanguardia e mantengono un elevato livello di sicurezza anche quando il battistrada è prossimo a raggiungere il limite legale di usura. Inoltre, grazie alla tecnologia MaxTouch Construction, la durata risulta essere 5.000 chilometri in più rispetto ai principali concorrenti.

Meno pneumatici da sostituire significa anche un minore impatto ambientale, grazie ad una riduzione delle materie prime necessarie a produrli ed al minor numero di pneumatici da smaltire. Michelin CrossClimate2 Suv è disponibile in 40 dimensioni dai 17 ai 20 pollici.