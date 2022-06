DS e Focal, alla ricerca del sound perfetto

L'alta fedeltà in note per viaggiare come se ci si trovasse uno studio di registrazione.

L'esperienza è quella a cui punta DS attraverso la sua collaborazione con Focal, l'azienda francese che dal 1979 sviluppa e produce sofisticati impianti Hi-Fi. Dal 2014, la maison del suono è partner del marchio DS, con cui nel 2017 ha realizzato la linea dedicata Focal Electra, massima espressione dell'esperienza acustica applicata ai modelli della casa automobilistica francese.

"Per un marchio esclusivo come DS Automobiles - ha spiegato Eugenio Franzetti, managing director di DS Italia - è del tutto naturale collaborare con partner che siano i migliori nel settore in cui operano. Tra i pilastri della nostra identità di brand c'è la costante ricerca dell'eccellenza di materiali e prodotti, inclusi quelli realizzati insieme a fornitori prestigiosi. Solo così è possibile raggiungere l'obiettivo che DS Automobiles si è prefissato fin dalla sua nascita nel 2014, ovvero incarnare il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica, unendo eleganza e tecnologia d'avanguardia".

Tra diversi livelli di frequenza, alti e bassi, l'idea alla base della collaborazione dtra i due marchi è quella che l'abitacolo possa dimostrarsi la migliore cassa di risonanza.

Sui modelli DS 7 e DS 9 si può differenziare la resa acustica scegliendo tra anteriore, bilanciata e posteriore. "Focal e DS rappresentano l'eccellenza del savoir faire francese per ricerca e innovazione - ha dichiarato Giuliano Nicoletti, acoustic leader engineer in Focal - e i due gruppi che si incontrano per lavorare congiuntamente, dalla prototipazione all'installazione e regolazione nell'abitacolo dell'auto, realizzano il migliore risultato possibile in termini di massima qualità del suono".

Lanciato per la prima volta sulla DS 7 nel 2017 e oggi disponibile, a richiesta, sull'intera gamma del marchio francese, l'impianto Hi-Fi Focal Electra permette di sperimentare un'immersione sonora totale, grazie alle architetture a 12 o 14 altoparlanti posizionati strategicamente nell'abitacolo. L'orientamento dei diffusori, la rigidità dei pannelli sui quali sono collocati e la qualità della griglia che li protegge sono stati oggetto di una ricerca minuziosa. Ad esempio, di recente sull'ammiraglia DS 9 sono state presentate le nuove griglie inox dei tweeter tra i quattordici altoparlanti installati in tutto l'abitacolo.