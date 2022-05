Horizon, con 'Drive It Easy' l'app è un assistente

Horizon Automotive ha presentato la nuova App dedicata al servizio Drive it Easy, ovvero la formula che mette a disposizione del cliente una sorta di assistente personale, in grado di occuparsi di tutte le necessità legate all'auto e rendendo la scelta del noleggio 'senza stress'. La nuova App è nata per semplificare la vita del cliente che attiva il servizio Drive it Easy e attraverso di essa è possibile restare in contatto con il proprio assistente personale Horizon e prenotare, la presa e riconsegna dell'auto per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme.

Tramite la sezione 'Prenota intervento', è poi possibile specificare il tipo di servizio richiesto, il luogo, il giorno e l'orario desiderato. Il servizio 'Pick up & Delivery' diventa così uno strumento per ottimizzare i tempi e lasciare ad un esperto la gestione del proprio mezzo di trasporto.

"Grazie all'App, creata insieme a Tiassisto24, i servizi Drive it Easy Base e Gold sono sempre più alla portata d'uso dei nostri clienti, di cui ci prendiamo cura a 360° - ha commentato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive -. Con questa novità digitale arricchiamo la nostra offerta e, al tempo stesso, compiamo un altro passo in avanti nel mondo del noleggio a lungo termine, dove siamo l'unico Mobility Hub in Italia a fornire un'esperienza premium, completa e senza stress".