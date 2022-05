Bmw apre innovativo Cell Manufacturing Competence Center

Bmw Group aprirà il suo Cell Manufacturing Competence Center (CCMC) presso il centro di competenza di Parsdorf, fuori Monaco, nel prossimo autunno.

Utilizzando un'area di circa 15.000 metri quadrati, Bmw dimostrerà la fattibilità industriale delle future generazioni di batterie ad alte prestazioni e l'impiego di una linea pilota presso il centro di competenza consentirà di analizzare e comprendere appieno i processi di creazione del valore.

Questa procedura permetterà ai futuri fornitori di produrre celle secondo le specifiche del Bmw Group e quindi ottimizzare ulteriormente la fabbricazione di celle della batteria in termini di qualità, produzione e costi.

"Il Cell Manufacturing Competence Center di Parsdorf - ha commentato Markus Fallböhmer, head of production engines, E-Drives presso Bmw Group - è il prossimo passo logico verso l'analisi e la comprensione di tutti gli aspetti della catena del valore delle celle delle batterie. Dopo l'implementazione di successo del Battery Cell Competence Center (BCCC), ora ci stiamo concentrando sui processi di produzione. Stiamo convalidando la producibilità delle celle della batteria agli ioni di litio per la produzione standard su larga scala, in termini di qualità, efficienza e costi".

Sostenuto dal ministero Federale dell'Economia tedesco e dal Ministero bavarese dell'Economia, oltre che da quello dello Sviluppo Regionale e dell'Energia - nell'ambito del processo di finanziamento europeo IPCEI (Important Projects of Common European Interest) - il programma per il Cell Manufacturing Competence Center comporta nella fase iniziale un investimento di 170milioni di euro, e riguarda 80 dipendenti che lavoreranno nella sede di Parsdorf per arrivare ad un Inizio della produzione scaglionato per le linee pilota dall'autunno del 2022.

"Il CMCC ci consentirà di completare il nostro know-how lungo tutta la catena del valore, dallo sviluppo delle celle della batteria alla produzione di moduli e componenti del gruppo propulsore - ha sottolineato Fallböhmer - fino a installazione di batterie ad alta tensione completamente assemblate presso i nostri stabilimenti di veicoli. Come il BCCC nel campo della ricerca sulle celle, la produzione quasi standard a Parsdorf creerà un'autorità nella produzione di celle per batterie. Ciò significa che gli esperti del Bmw Group potranno discutere argomenti con i produttori di celle alla stessa altezza degli occhi e ottimizzare processi e tecnologie".

A Parsdorf, il lavoro si concentrerà anche su processi e sistemi di produzione innovativi che possono essere utilizzati nella produzione di serie, come quella relativa ai campioni di celle di batteria di prossima generazione da utilizzare nella Neue Klasse, la futura famiglia di modelli elettrici che rappresenterà un importante salto tecnologico nei sistemi elettrici grazie al ricorso alle celle allo stato solido.