Renault, nuove app per arricchire esperienza in auto

Una serie di nuove partnership, per Renault che arricchisce il suo catalogo di App. La casa francese ha infatti siglato quattro nuovi accordi con editori di applicazioni per migliorare l'esperienza a bordo dei suoi nuovi veicoli dotati di OpenR Link, ovvero la nuova interfaccia di infotainment connessa, intuitiva e completamente personalizzabile.

Con il prossimo arrivo di Nuova Megane E-Tech Electric in tutte le concessionarie Renault in Europa, Renault mette a disposizione dei clienti quattro nuove App scaricabili su OpenR Link. I link per scaricare le nuove App, nonché le offerte esclusive negoziate, sono disponibili per gli utenti nella App MY Renault. I clienti sono liberi di scegliere se scaricare o meno il contenuto per visualizzarlo direttamente sulla consolle multimediale del veicolo.

Con EasyPark, Renault punta ad aiutare i conducenti a gestire e pagare i parcheggi senza aver bisogno di dispositivi fisici e neppure dello smartphone. L'App scaricabile gratuitamente proporrà agli utenti del servizio anche coupon ed offerte esclusive. L'App gratuita 'Radioplayer for Renault' è invece quella grazie alla quale gli utenti avranno accesso a migliaia di stazioni radio, webradio e podcast provenienti dai paesi coperti da Radioplayer in Europa.

Con la App Sybel, conducenti e passeggeri potranno poi contare su un'ampia offerta audio costituita da migliaia di ore di podcast, fiction e documentari inediti, audiolibri e storie per bambini. Per finire, con la App di navigazione Vivaldi, i clienti potranno guardare, acquistare e navigare comodamente seduti in auto, intrattenendosi così mentre aspettano che il veicolo elettrico si ricarichi senza dover utilizzare lo smartphone o il tablet. Per garantire la sicurezza, è possibile navigare su Internet solo quando il veicolo è parcheggiato. Con questa App gli utenti potranno, in particolare, fare videochiamate, configurare l'accesso alle applicazioni Web più utilizzate, accedere facilmente ai servizi in streaming, sincronizzare i dati del navigatore in sicurezza e molto altro ancora.

Le quattro App saranno disponibili nell'interfaccia OpenR Link di Nuova Megane E-Tech già dal suo arrivo presso i concessionari Renault in Europa. (ANSA).