Prestito da 8 mln per sviluppo guida autonoma a Sensible 4 Oy

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha garantito prestiti per 8 milioni di euro per finanziare Sensible 4 Oy, società finlandese che sta sviluppando un software per "guida senza conducente". Secondo le aspettative del progetto il software permetterà la guida senza conducente anche in condizioni climatiche avverse, compresa neve, piogge pesanti, tempeste di sabbia e anche in assenza di corsie ben segnalate. Il prestito - fa sapere la Bei - fa parte di un fondo garantito per la liquidità delle piccole e medie imprese colpite dalla pandemia.

"Siamo entusiasti che la BEI veda il potenziale della nostra tecnologia e ci stia finanziando in questa fase iniziale. Il denaro ci ha aiutato a finalizzare il nostro prodotto di base e ora ci aiuterà a continuare la pre-produzione con i nostri partner non esclusivi, mirando alla produzione di massa ", afferma Harri Santamala, CEO di Sensible 4. Il primo prodotto Sensible 4 è pronto per la pre-produzione.