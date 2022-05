Pirelli: Proving ground invernale in Svezia diventa anche estivo

Pirelli ha annunciato l'estensione delle attività del suo centro di sperimentazione in Lapponia anche al periodo estivo, una scelta dettata dalle crescenti necessità di sviluppo, in particolare dei prodotti all season e winter, su percorsi asciutti e bagnati. "La velocità di aggiornamento dei modelli di auto in commercio - rende noto un comunicato - richiede una gamma di pneumatici sempre moderna e adatta ai nuovi veicoli; motivo per cui in soli 2 anni Pirelli ha totalmente rinnovato la gamma Cinturato e Scorpion nelle 3 stagionalità (estivo, invernale, all season). Anche se le metodologie di sviluppo sono sempre più affidate alla simulazione e alla realtà virtuale, la validazione delle prestazioni tramite test fisici resta un caposaldo della strategia di sviluppo Pirelli, e di conseguenza l'attività dei proving ground cresce".

Oltre al Sottozero Center in Svezia, Pirelli può contare sullo storico tracciato di Vizzola Ticino, specializzato nelle prestazioni su bagnato da ormai più di mezzo secolo, e sul nuovo Circuito Panamericano in Brasile, oggi il più grande complesso di piste di tutta l'America Latina.

L'area del proving ground Sottozero Center a Flurheden, a circa 900 chilometri a nord di Stoccolma, occupa 120 ettari con 250.000 metri quadrati dedicati ai circuiti e 1.300 metri quadrati di strutture. Dopo l'apertura nel 2017, sono stati condotti nuovi lavori di ampliamento nell'anno successivo. A oggi ci sono piste di handling, ampie superfici per test oggettivi, piste con pendenze fino al 20%; per l'utilizzo estivo sono stati realizzati un circuito di handling su bagnato e uno su asciutto, entrambi da 1.200 metri, e un rettilineo da 400 metri per test di frenata su asfalto asciutto e bagnato. Le strutture, invece, offrono spazi dedicati alle officine e all'accoglienza del personale dei test, con servizi vari che comprendono anche una sauna, in perfetto stile nordico.

La varietà delle strutture di testing presenti al Pirelli Sottozero Center consente di sviluppare pneumatici per ogni tipologia di auto e ora anche per tutte le stagionalità.

Inoltre, grazie anche alle infrastrutture di ricarica disponibili nell'area e dei tipi di test che possono essere condotti, il proving ground si presta anche allo sviluppo di pneumatici per auto di nuova generazione, ibride plug-in o elettriche. Fra gli ultimi costruttori che hanno utilizzato l'area per test con pneumatici invernali Pirelli anche la croata Rimac che ha testato nuove soluzioni invernali per l'hypercar elettrica, Nevera.