LoJack: soluzione per monitorare spedizioni di alto valore

Una soluzione affidabile ed economica per il tracciamento e la visibilità delle merci è quella cui punta LoJack, società specializzata in telematica per la mobilità e recupero veicoli rubati. L'annuncio nel corso di Transpotec Logitec, Salone dei Trasporti e della logistica in scena in questi giorni a Milano, con l'arrivo sul mercato di una soluzione sviluppata e implementata dalla capogruppo statunitense CalAmp, società di intelligenza connessa che sfrutta un ecosistema di soluzioni data-driven per aiutare le persone e le organizzazioni a migliorare le prestazioni operative.

La soluzione è stata pensata per essere particolarmente vantaggiosa per le aziende multinazionali dei settori farmaceutico, elettronico, biotecnologico, alimentare e dei beni di consumo, che desiderano proteggere le spedizioni di alto valore e ad alto rischio in transito.

Supply Chain Visibility si avvale di una vasta gamma di sensori wireless e di device, sia riutilizzabili sia monouso, che possono essere applicati ai beni per tracciare e raccogliere parametri critici come temperatura, esposizione alla luce, urto, vibrazioni, oltre naturalmente alla posizione. Consente una rilevazione dettagliata del viaggio, della posizione e delle condizioni del carico lungo tutto il tragitto, attraverso diverse modalità di trasporto: terra, rotaia, aereo o in mare, fino alla destinazione finale.

"La pandemia ha portato alla luce molte sfide all'interno della Supply Chain globale - ha spiegato Maurizio Iperti, Presidente LoJack EMEA - dalla chiusura dei porti e delle frontiere, alla carenza di prodotti e alle spedizioni del vaccino COVID-19. Tracciare manualmente le merci in transito espone il carico a errori umani, a furti e ad una limitata visibilità degli eventuali danni ambientali. I sistemi logistici intelligenti basati su sensori e API, come la nostra soluzione Supply Chain Visibility, si rivelano preziosi per ridurre il deterioramento delle merci, ottimizzare le prestazioni della Supply Chain e documentare il mantenimento dei parametri, salvaguardando allo stesso tempo la reputazione del brand".