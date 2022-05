Prometeon; Righi, "usciti dalle difficoltà dei primi anni"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Ci troviamo in un momento particolare, possiamo guardare al futuro con una rinnovata fiducia, perché l'azienda ha superato le difficoltà che hanno caratterizzato i primi anni di vita".

Lo ha detto oggi, introducendo il suo intervento a Venezia, il direttore generale di Prometeon Tyre Group, Roberto Righi, prima della presentazione ufficiale di Serie 02, un nuovo set di pneumatici di elevata qualità a marchio Pirelli.

"Il business track esiste da decenni, non è nato ieri - ha proseguito il manager - ma Prometeon ha solo cinque anni di vita, un periodo in cui sono successe moltissime cose. La pandemia ha cambiato il mondo e fino alla seconda metà del 2020 la nostra attività è stata difficile".

Poi il mercato è tornato a tirare e in questo, ha aggiunto Righi, "non sarebbe stato possibile completare un turn aroound così importante senza la fiducia degli azionisti. Poi è stato fondamentale il lavoro e l'impegno delle persone, assieme alla lealtà dei business partner, clienti che non hanno mancato di far sentire il loro appoggio".

Per quanto riguarda le strategie Righi ha indicato come centrale innanzitutto la qualità del prodotto, una componente senza la quale, ha detto, "per Prometeon sarebbe stato difficile uscire dalle difficoltà iniziali. Il brand Prometeon deve circolare di più, dobbiamo consolidare l'immagine - ha evidenziato ancora - mentre il terzo pilastro sta nella capacità di stabilire partnership commerciali di reciproca soddisfazione nel tempo. Il contesto esterno è troppo complesso per trascurare rapporti che consentano di raggiungere risultati che possano durare negli anni a venire". Sul lato dei profitti, Prometeon ha archiviato il bilancio con un utile netto di 17,4 milioni (contro i 7,9 di due anni prima).

"Grazie ai risultati registrati negli ultimi diciotto mesi - spiega ancora Righi - l'azienda è oggi in una posizione che le consente di ragionare in termini di sviluppo, e nell'anno in corso gli investimenti cresceranno in maniera significativa rispetto al 2021. Innovazione e ricerca, rafforzamento del marchio, centralità delle collaborazioni commerciali e sostenibilità restano i pilastri della nostra strategia. Con la Serie 02 siamo convinti di mettere a disposizione dei nostri clienti prodotti che abbiamo sviluppato senza lasciare nulla al caso per quanto riguarda prestazioni, sicurezza e qualità".

Il 2021 è stato anche l'anno in cui la capacità produttiva di Prometeon ha toccato il massimo, così che il board ha dato il via libera ad un potenziamento dell'impianto produttivo in Turchia, il maggiore del gruppo, per un investimento da 40 milioni di dollari nel triennio; questo consentirà di ottenere dallo stabilimento più di 1,8 milioni di pezzi.

In tale contesto a dicembre Prometeon ha sottoscritto un finanziamento Sustenibility linked per 350 milioni di euro.

L'introduzione della Serie 02 dovrebbe far crescere la quota di mercato dell'insegna milanese di due o tre punti entro il 2025, considerando che oggi in alcuni mercati del canale ricambi come Italia e Turchia il gruppo già supera il 20%. (ANSA).