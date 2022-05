Prometeon, ecco 'plus' della linea Premium Pirelli Serie 02

Debutta ufficialmente oggi, tra le proposte del catalogo di Prometeon Tyre Group, realtà milanese specializzata nella produzione e commercializzazione di pneumatici industriali e per il trasporto di merci e passeggeri, la "Serie 02", nuova generazione del segmento Premium a marchio Pirelli.

Già disponibile da alcuni giorni nelle aree europea, africana e medio orientale, la Serie 02 si propone al mercato con un set di parametri sensibilmente migliorati rispetto ai prodotti precedenti, a cominciare dalla resistenza al rotolamento, che scende mediamente di 18 punti percentuali, e dal prolungamento del chilometraggio, stimato in circa il 10% in più.

Ancora, i nuovi pneumatici esprimono nei valori medi una durabilità incrementata del 20% e una uniformità di usura del 10%.

Nella serie è prevista anche una linea Prometeon chiamata "Profuel" dedicata alle lunghe percorrenze e che entra in categoria A per consumo di carburante.

Tutto questo, è stato spiegato, grazie al lungo impegno di ricerca sulle formulazioni e sui processi di lavorazione, uno sforzo che ha consentito di "ottenere, a parità di standard di sicurezza, un prodotto molto bilanciato, in grado di offrire le migliori prestazioni nel massimo rispetto dei principi di sostenibilità".

A cinque anni dalla sua nascita, avvenuta nel 2017 come spin-off della divisione industriale di Pirelli Tyre, il gruppo Prometeon è pronto ad affrontare una accelerazione negli investimenti nel corso di quest'anno, sia per rinforzare la capacità produttiva sia per rendere più efficienti i processi industriali sotto il profilo dell'impronta ecologica. L'attesa riguarda anche un miglioramento di ricavi e di marginalità rispetto ai già soddisfacenti risultati dello scorso esercizio.

Nel 2021 l'azienda ha registrato ricavi per 1.110 milioni, in crescita del 21,8% rispetto all'anno precedente ma, soprattutto, del 3,2% sul dato del 2019, ultima stagione prima della pandemia.