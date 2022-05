Automotive: Prometeon a Venezia per la prima nuova Serie 02

E' un punto di partenza un po' atipico, un'isola al centro della Laguna veneta, quello da cui parte per l'avventura sulle strade del pianeta dei nuovi pneumatici della Serie 02 di Prometeon Tyre Group (Ptg), colosso italiano del settore, che arricchisce il proprio segmento Premium con una inedita linea a marchio Pirelli. Le performance di questo nuovo pneumatico assicurano un salto di qualità un po' su tutti i parametri. Minore resistenza di deformazione al rotolamento, e prolungamento della vita in termini di chilometri percorribili, per cominciare. Poi una durabilità aumentata del 20% e la capacità di usurarsi in modo uniforme rendono il nuovo prodotto (presente sui mercati continentali da alcuni giorn) una delle chiavi grazie alle quali il gruppo punta ad aumentare la propria quota di mercato nel mondo di 3 punti entro il 2005.

Per il lancio della Serie 02 sono arrivati convenuti a Venezia circa 200 tra clienti ed esperti della stampa internazionale specializzata, provenienti da 10 paesi, primo evento di Ptg che si svolge in presenza da tre anni.

Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale, Roberto Righi, il responsabile tecnico, Alexandre Bregantim, la responsabile vendite, Sabina Oriani, e l'amministratore delegato per il continente europeo, Francesco Antonacci. Oggi Prometeon Tyre Group detiene, fra accordi di licenza e in proprietà, i marchi Pirelli, Formula, Pharos, Anteo, Eracle e Tegrys. Opera attraverso quattro stabilimenti di produzione, di cui due in Brasile, uno in Egitto e uno in Turchia, tre centri di Ricerca e sviluppo ed un quarto polo di sviluppo in Egitto. Le persone complessivamente impiegate sono 8 mila in tutti i continenti.