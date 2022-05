Prometeon, domani a Venezia svela la nuova generazione serie 02

Tutto pronto a Venezia per l'evento di anteprima mondiale, domani 12 maggio, della nuova generazione di pneumatici Premium Prometeon Serie 02 a marchio Pirelli. Si tratta - spiega la società - del più importante lancio di prodotto nella storia di Prometeon, unico produttore mondiale completamente focalizzato sui pneumatici a uso industriale, che a Venezia festeggia i ;cinque anni dalla fondazione.

Alla preview, all'hotel Marriot, all'isola delle Rose (dalle ore 16) sono attese oltre 200 persone, tra clienti e giornalisti da tutto il mondo.

Innovazione tecnologica e sostenibilità sono le linee guida del progetto, un pneumatico Prometeon per lunghe percorrenze, in categoria A per consumo carburante. Un prodotto che ha richiesto quattro anni di studio, e 180 milioni di chilometri di test sulle strade di Italia, Germania e Turchia.