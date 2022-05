Euro NCAP, non tutti gli ADAS sono uguali

Nell'ambito delle valutazioni sulla tecnologia di guida assistita, Euro NCAP ha testato i sistemi di assistenza offerti da quattro auto di recente produzione. Quello della Jaguar I-PACE è stato classificato come "Entry level", quello della Polestar 2 come "Buono", mentre i sistemi di Volkswagen ID.5 e Nissan Qashqai che sono risultati i migliori, classificati "Molto buono".

I test Euro NCAP sui sistemi di guida assistita comprendono una serie di scenari critici di guida in autostrada ideati per mostrare l'efficacia con cui il sistema è in grado di supportare il conducente nell'evitare incidenti.

La prova, consisteva nel testare i sistemi di assistenza in autostrada (Highway Assist) che aiutano gli automobilisti a mantenere la velocità costante, la corretta distanza di sicurezza e il giusto posizionamento del veicolo al centro della corsia, facendo agire contemporaneamente il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) con il Lane Centering (LC).

Inoltre, sono stati realizzati test per verificare la capacità del veicolo di mitigare le conseguenze di un incidente (supporto di sicurezza o safety backup) e l'interazione conducente-ADAS per scongiurare l'eccessiva attribuzione di fiducia nella tecnologia da parte di chi è al volante (supporto di assistenza o assistance competence).