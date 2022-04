Daimler Truck e Torc Robotics insieme per guida autonoma

La tedesca Daimler Truck e la partecipata statunitense indipendente Torc Robotics collaboreranno per lo sviluppo di camion dotati di dispositivi di guida autonoma di 'livello 4', in grado cioè di procedere su strada senza il controllo da parte di un conducente. Le due aziende, che in passato hanno già lavorato insieme per lo sviluppo di sistemi di sicurezza attiva, puntano a realizzare mezzi in grado di muoversi autonomamente da hub a hub, percorrendo in autonomia lunghi tratti autostradali e lasciando a conducenti umani solo la guida dell'ultimo miglio.

All'inizio di aprile, le due aziende avevano annunciato l'intenzione di aprire a Stoccarda un centro sviluppo per la tecnologia e per il software per la guida autonoma di mezzi pesanti. Recentemente, la Torc ha ampliato le sue ricerche e le sue sperimentazioni nell'ambito della guida autonoma testando sistemi di 'livello 4' integrati da tecnologia LiDAR, con radar e telecamere, dimostrando come i camion equipaggiati con tali soluzioni siano in grado di avanzare 'da soli' su autostrade, rampe, curve, e di procedere lungo intersezioni controllate in piena sicurezza.

Su questo nuovo accordo Martin Daum, CEO di Daimler Truck, ha dichiarato: "Siamo pienamente impegnati nello sviluppo dell' autotrasporto autonomo in quanto può essere vantaggioso per tutti. Aumenterà la sicurezza, perché i sistemi elettronici non si stancano e non perdono l'attenzione. Migliorerà le prestazioni logistiche consentendo ai camion di essere più utilizzati. Aiuterà la società a far fronte al crescente volume di merci da consegnare, in particolare in tempi di grave carenza di conducenti. Vediamo un'opportunità per Daimler Truck di aumentare i nostri ricavi, nonché le vendite e la potenziale crescita".