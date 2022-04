Waze, si viaggia con un salto negli anni '70, '80 e '90

Un salto indietro nel tempo per rivivere gli anni '70, '80 e '90, conl'esperinza 'Retò' di Waze. Per tutti gli automobilisti che vogliono rivivere l'atmosfera dei decenni passati, arriva infatti sul sistema di navigazione il nuovo tema che si concentra su tre periodi come gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta e che permetterà agli utenti, per un periodo di tempo limitato, di personalizzare l'icona auto e lasciarsi guidare da nuove voci di navigazione per vivere pienamente l'atmosfera dei decenni del secolo scorso.

Tre sono i nuovi 'umori' (Moods) disponibili su Waze per questa nuova esperienza al volante a tema rétro che permetteranno agli automobilisti di esprimere il proprio stato d'animo alla guida. Trendy è il Mood dedicato alla lampada lava che rappresenta gli anni '70, lo stereo portatile è invece il simbolo degli anni '80 mentre il classico desktop del PC riporta negli anni '90. Per impostare il nuovo Mood basterà selezionare 'Il mio Waze', cliccare sul proprio nome utente, aprire la sezione 'Umori' e selezionare il 'Mood' preferito.

Grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile personalizzare sull'app anche l'icona di navigazione permettendo all'utente di scegliere il mezzo che più lo rappresenta alla guida. Gli utenti di Waze avranno così la possibilità di customizzare il proprio veicolo facendo un salto nel mondo hippie degli anni '70 con l'Hippie Van, immergersi negli anni '80 selezionando il Bolide Rosso o scegliere la classica due posti SUV4EVA degli anni '90. Per immergersi completamente nell'atmosfera, sarà possibile su Waze personalizzare anche la voce con un eccentrico DJ anni '70, un coach di aerobica degli anni '80 e una pop star degli anni '90 (disponibile solo in lingua inglese, francese e portoghese).