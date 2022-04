Volvo, aggiornamenti OTA per tutti nuovi modelli

Per il miglioramento continuo delle sue vetture, Volvo ha reso disponibili gli aggiornamenti Over The Air per tutti i suoi nuovi modelli. La tecnologia OTA è infatti ora disponibile anche per gli ultimi modelli XC90, S60 e V60, dopo essere stata inizialmente introdotta sulle vetture completamente elettriche della gamma di Volvo Cars. Questo significa che l'intera gamma di prodotti della casa automobilistica può ora beneficiare di un aggiornamento di tutto il sistema operativo del veicolo via etere.

I proprietari di una Volvo potranno aggiornamento il loro sistema di infotainment all'ultima versione di Android Automotive OS, Android 11 e avranno inoltre accesso a nuove categorie di app su Google Play, tra cui quelle per la navigazione, la ricarica e il parcheggio. L'aggiunta dello streaming di contenuti video è invece prevista più avanti nel corso dell'anno. L'ultimo aggiornamento OTA apporta miglioramenti alle funzionalità che vanno da una migliore gestione dell'energia mediante ottimizzazione dei timer per il pre-condizionamento, all'aggiornamento delle funzionalità dell'app mobile e delle applicazioni a bordo dell'auto.

L'ultimo aggiornamento OTA è l'ottavo aggiornamento completo del veicolo fornito dalla casa automobilistica e si estende a più di 190 mila Volvo in tutto il mondo. Il rilascio di questa settimana segna anche il debutto degli aggiornamenti in modalità OTA in diversi nuovi mercati nel mondo, tra cui India, Taiwan e Nuova Zelanda, che segue la diffusione in mercati come Corea del Sud, Australia, Thailandia e Singapore avvenuta all'inizio dell'anno.

"Facendo sì che tutti i modelli Volvo possano ricevere aggiornamenti over-the-air - ha dichiarato Henrik Green, responsabile di prodotto di Volvo Cars - facciamo importanti passi avanti verso il nostro obiettivo di migliorare quotidianamente le auto dei nostri clienti. Questa è una tappa significativa e ora stiamo aggiornando le vetture di tutti i modelli in gran parte dei nostri mercati, consentendo a un numero sempre maggiore di clienti di beneficiare dei vantaggi degli aggiornamenti continui effettuati a distanza".