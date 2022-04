Da Mercedes terza generazione Diesel OM 471 per camion

Un taglio dei consumi sino al 4% rispetto all'attuale e il rientro nei severi limiti di omologazione Euro VIe sono le principali novità della terza generazione del maxiDiesel per camion OM471 firmato Mercedes-Benz. Ancora offerto con vari livelli di potenza, il nuovo motore della Stella vanta un livello massimo di 530 Cv.

Tra le novità tecniche che hanno permesso di rendere più efficiente il propulsore tedesco da segnalare la nuova geometria dei pistoni, la riduzione degli attriti interni, l'adozione di turbine con orientamento delle palette ottimizzato, il più avanzato sistema di iniezione capace di lavorare sino a 250 bar e il rapporto di compressione salito da 18,3:1 a 20,3:1. Più efficiente anche il sistema di scarico con catalizzatori e utilizzo dell'additivo AdBlue per l'abbattimento degli NOx.

Ulteriori benefici di utilizzo dei mezzi su cui verrà montata la terza generazione dell'OM 471, a partire dall'Actros e Arocs, deriveranno dall'abbinamento con l'aggiornata trasmissione G281 che permetterà di sfruttare una coppia superiore di 200 Nm tra le marce settima e dodicesima.

Karin Radström, membro del Board of Management di Daimler Truck Holding AG, responsabile per le regioni Europa e America Latina e del brand Mercedes-Benz Trucks, sottolinea: "Con la terza generazione della OM 471 ci siamo concentrati sulle esigenze dei nostri clienti. Il nostro obiettivo era ridurre il costo di gestione (TCO) e il consumo di carburante. I nostri clienti ne trarranno beneficio, così come l'ambiente".