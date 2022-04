Bmw, meno 500mila ton CO2 con ruote alluminio secondario

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 si possono raggiungere anche attraverso operazioni che sembrano banali, ma che possono avere un grande impatto quando si parla di grandi numeri. E' il caso di un intervento deciso da Bmw e relativo alle forniture e su una 'parte' presente in tutte le automobili e che il Gruppo di Monaco consuma al ritmo di 10 milioni di pezzi all'anno.

Stiamo parlando delle ruote in lega leggera, che nel 95% dei casi sono realizzate in fusione di alluminio. Per intensificare le sue azioni nel campo della sostenibilità, il Gruppo Bmw utilizzerà dal 2024, nei suoi marchi Mini e Bmw, ruote in alluminio pressofuso prodotte con il 100% di energia verde, con l'obiettivo di creare la catena di approvvigionamento più sostenibile nell'industria automobilistica.

La transizione riguarda, in particolare, l'elettrolisi ad alta intensità energetica utilizzata nella produzione dell'alluminio e il processo di fusione dei cerchi. A tal fine, sono stati raggiunti accordi corrispondenti con tutti i fornitori di ruote del Gruppo allo scopo di ridurre della metà il peso che queste parti (è il 5% del totale) hanno sulle emissioni di CO2 della filiera della componentistica. Secondo il Gruppo Bmw con questa operazione il risparmio di CO2 potrebbe arrivare fino a 500 mila tonnellate all'anno.

"L'energia verde è una delle maggiori leve per la riduzione delle emissioni di CO2 nella nostra filiera - ha detto Joachim Post, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per gli acquisti e la rete dei fornitori - Abbiamo già firmato più di 400 contratti con i nostri fornitori, compresi i quelli di ruote e alluminio, così da ottenere l'impegno a utilizzare energia verde".

L'alluminio ha buone proprietà di riciclaggio, rendendo più facile fondere le vecchie ruote come parte dell'economia circolare. Ciò elimina la necessità di elettrolisi ad alta intensità energetica per produrre la materia prima primaria.

Allo stesso tempo, la materia prima secondaria deve anche soddisfare i requisiti premium del Gruppo Bmw in termini di qualità, design, sicurezza e proprietà meccaniche.

Mini è all'avanguardia nell'uso di ruote fuse in lega leggera con caratteristiche di concreta sostenibilità, tanto che nel 2023 - con il lancio della nuova generazione della Countryman - diventerà un vero pioniere in questo ambito, utilizzando cerchi in lega leggera realizzati per il 70% in alluminio secondario.