Nissan: tecnologia a vasi comunicanti tra pista e strada

Nel Campionato Mondiale di Formula E, con la standardizzazione delle vetture in aree quali aereodinamica e telaio, viene lasciato ai costruttori ampio un margine di elaborazione di quei componenti nascosti sotto la carrozzeria e dei relativi software di gestione. Per questo motivo le monoposto dell'Eprix non sono solo divertimento ed emozioni per il grande pubblico, ma anche fucina di tecnologie per le auto elettriche che vediamo tutti i giorni sulle strade.

La tappa romana del Mondiale di Formula E è stato lo spunto per un focus con Tommaso Volpe, general Manager di Nissan Formula E, sulle tecnologie delle monoposto elettriche. "La tecnologia che applichiamo alle nostre auto da gara è a vasi comunicanti", spiega il manager. "Alcune - prosegue - le studiamo noi del team e, successivamente, le inviamo in Giappone dove vengono elaborate per l'applicazione sulle vetture di serie; altre auto ci arrivano dal Giappone e noi le sviluppiamo ulteriormente per soddisfare le nostre esigenze". Volpe spiega come quasi la totalità dei software che gestiscono l'erogazione della potenza elettrica di una monoposto sono la base o l'evoluzione di quelli che equipaggiano le vetture elettriche di serie.

Per quanto riguarda la produzione di serie, Nissan quest'anno vedrà il debutto di nuovi crossover elettrificati. Il primo ad arrivare sulle strade sarà Ariya, un crossover-coupé 100% elettrico, 500 chilometri di autonomia e 306 cv di potenza.

Ariya sarà inoltre dotata di e-4ORCE, la più avanzata tecnologia di trazione integrale della Casa del Sol Levante. Successivamente sarà la volta di Qashqai e-POWER, equipaggiato con il rivoluzionario e moderno propulsore elettrico inventato e brevettato da Nissan, unico a marcia 100% elettrica che non necessita di spina ma che utilizza la benzina per alimentare la batteria. In arrivo anche Juke Ibrido, che viaggia fino all'80% del tempo in modalità EV in città, dove i consumi si riducono del 40%, e il nuovo X-Trail, l'unico SUV a 7 posti ibrido non plug-in e il solo modello della gamma Nissan che combina le due tecnologie e-POWER ed e-4ORCE.