Hyundai: tecnologia V2X aumenta offerta energetica

Per ampliare la sua offerta di soluzioni energetiche Hyundai sta sviluppando la tecnologia Vehicle-to-Everything. Indicata con la sigla V2X, consente un'ulteriore integrazione fra energie rinnovabili e veicoli elettrici a batteria. Una delle declinazioni è il Vehicle-to-Grid (V2G), che consente di fornire l'energia già immagazzinata nei pacchi batteria della vettura alla rete elettrica. Oltre alla funzione di stabilizzazione, l'energia accumulata nei veicoli elettrici alimenta la rete per supportare la gestione della domanda durante le ore di punta.

Hyundai sta attualmente conducendo due progetti pilota V2X nei Paesi Bassi e in Germania, con flotte di IONIQ 5 modificate e dotate di un software personalizzato per il V2G. L'innovazione consentirebbe ai proprietari di veicoli BEV di contribuire attivamente alla stabilizzazione della rete a livello locale.

Con l'applicazione del V2G, l'energia rinnovabile può essere immagazzinata nei veicoli elettrici e reimmessa in rete anche nei momenti in cui non può essere generata, ad esempio di notte, o quando non c'è vento, o nelle ore di punta.

Per essere in grado di supportare V2G, i veicoli elettrici devono essere dotati dell'hardware corretto, incluso un caricatore di bordo bidirezionale che consente all'energia di fluire da e verso il pacco batteria e un software appropriato che controlli questa scarica. Questo trasferimento di energia bidirezionale promuove un consumo di elettricità più attivo poiché i BEV possono anche servire a uno scopo ulteriore accanto al trasporto passeggeri.