Ford sperimenta semafori 'sempre verdi' per ambulanze

La Ford sta sperimentando un sistema per rendere in città più veloci gli interventi di soccorso delle autoambulanze, facendo accendere sul loro percorso il verde a tutti i semafori. Grazie al sistema di comunicazione tra infrastrutture e veicolo, infatti, le autolettighe possono 'parlare' con i semafori 'intelligenti' comandando l'accensione del verde prima del loro arrivo all'incrocio. In questo modo, oltre a rendere più scorrevole e rapido il loro tragitto, si limitano al massimo i rischi di eventuali incidenti dell'autoambulanza con automobilisti che non accorgendosi delle sirene non si fermano per lasciarle passare con il rosso.

I primi test sono stati portati a termine con successo in Germania, ad Aquisgrana, tra gennaio e marzo di quest'anno. Per effettuarli sono state sfruttate le opportunità offerte dalla tecnologia Connected Traffic Light Technology, messa a punto da Ford per ottimizzare l'utilizzo delle proprie macchine e ridurne i consumi grazie alla comunicazione dei sistemi di gestione delle vetture stesse con le infrastrutture stradali e con gli altri veicoli.

Il test sui mezzi di soccorso, chiariscono dall'Ovale Blu "fa parte di un progetto più ampio che prevede la sperimentazione di veicoli automatizzati e connessi e di infrastrutture collegate alla rete in aree autostradali, urbane e rurali. La tecnologia è stata testata su una strada con otto semafori consecutivi ad Aquisgrana e due tratti con tre semafori consecutivi appena fuori città, tutti allestiti dai partner del progetto. Per testare una situazione di soccorso per un'emergenza, il veicolo di prova ha indicato al semaforo di far scattare il verde. Una volta che l'auto ha attraversato l'incrocio, il semaforo è tornato al suo funzionamento standard".