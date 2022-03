Opel, una lunga tradizione sul comfort dei sedili

È una lunga tradizione dedicata al comfort dei sedili quella portata a vanti da Opel. Se la casa tedesca sviluppa e produce automobili dal 1899 e, nel corso degli anni Opel ha introdotto numerosi progressi tecnici, mettendoli a disposizione del grande pubblico, anche a poroposito del comfort di guidatore e passeggeri. In questo ambito i sedili svolgono un ruolo fondamentale, essendo l'interfaccia più diretta tra l'uomo e la macchina. Di conseguenza Opel si è concentrata sul loro sviluppo, con la consapevolezza che sedili dalla forma ergonomica aumentano il comfort e la sicurezza.

Tra le tante innovazioni introdotte da Opel c'è la regolazione longitudinale, nel 1931, i sedili reclinabili della Opel Kapitän, la regolazione in altezza sulle Opel Monza e Senator verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso e il sistema di sedute Flex7 sulla prima Opel Zafira 23 anni fa. Nel 2003 apparve per la prima volta su una Opel, la Opel Signum, il primo sedile ergonomico certificato dagli esperti di ergonomia dell'associazione indipendente AGR.

Oggi, è possibile ordinare le nuove Opel Astra, Opel Crossland, Opel Insignia e Opel Grandland con questi pluripremiati sedili ergonomici, ulteriormente sviluppati. Per creare un tipico sedile Opel, gli ingegneri iniziano dalla struttura. I componenti che vi vengono successivamente adattati, come le schiume e i rivestimenti, danno al sedile la forma e il carattere tipici. Le schiume poliuretaniche possono essere modellate individualmente per i diversi tipi di clienti, da chi preferisce avere una seduta tipo poltrona a chi la vuole un po' più comoda o dall'aspetto più sportivo.

Questa lunga tradizione prosegue con la nuova Opel Astra, i cui sedili anteriori con marchio AGR sono posizionati 12 mm più in basso rispetto al modello precedente, per sottolineare la sensazione di guida 'sportiva'. I sedili garantiscono sempre una posizione corretta e la densità della schiuma è ottimizzata in base ai profili 'Sport' o 'Comfort'.